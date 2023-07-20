İnegöl Anadolu Futbol Kulübü Mobilyaspor'dan ortasaha Ali Ekinci ve Cerrahspor'dan Kaleci Batuhan Dursun ile 1 yıllık anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı İshak Elbistan, şunları söyledi:

“Kulübümüz 2. yılında dolu dizgin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce İnegöl'de Amatör Kulüplerde forma giyen Ali Ekinci ve Batuhan Dursun kardeşlerimizle anlaşma sağladık.Kardeşlerimize yuvaya hoşgeldiniz diyoruz. Takımımıza katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. 2 yıllık Kulübüz 1. Amatörde ter dökecek olan 2 kardeşimize de şimdiden iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah hep beraber başarılı bir sezon geçiririz. Anlaşma hem Ali hem de Batuhan kardeşlerimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”

Batuhan Dursun ise şunları söyledi," Anadolu FK 'nın kalesi bana emanet . İnşallah güzel bir sezon geçiririz.Taraftarlarımızı heyecanlandırıp inşallah güzel maçlar izletiriz.

Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

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