Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin çağrısı üzerine ülkenin yaşadığı zamların ardından Meclis'in 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağrıldığını duyurdu. Zam yağmuru ülkeyi etkisi altına alırken, TBMM tatile girmişti. Ancak CHP'nin, diğer muhalefet partilerinin de destek verdiği acil toplantı çağrısı sonuç verdi ve Meclis Genel Kurulu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan akaryakıta ÖTV artışını içeren karar ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. 15 Temmuz'da alınan kararla birlikte benzinin litresindeki ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye, motorindeki ÖTV ise 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükselmişti. Bu zamların ardından motorin litresi 33 lirayı geçerken, benzin de 35 liraya dayanmıştı.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti (DP) tarafından yapılan çağrıda, hükümetin çözüm üretemediği ve ekonomik sorunları daha da büyüttüğü vurgulanarak, vatandaşların ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi için Meclis'in görevlerini yerine getirmesi gerektiği belirtilmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereği, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te Meclis'in acil toplantıya çağrılacağını açıkladı.