Bursaspor stadyumunun hemen yanı başında yer alan hastane tamamlandığında 1315 yatak kapasitesine sahip olacak. Peki ilk hasta randevuları ne zaman verilecek? İşte cevabı…

Bursa’nın sağlık hizmetlerine kalite getirecek olan Ali Osman Sönmez Hastanesi ete kemiğe büründü. Çevre düzenlemeleri ve ulaşım akslarında yapılan düzenlemelerinin yanı sıra şehrin trafiğinin artmaması noktasında da özel hassasiyet gösterilecek. 2023 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanan hastanede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devasa büyüklükteki hastanenin acil servis girişi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden olacak. Düzenlemeler kapsamında Hayran Caddesinin acil servisle olan girişi kesilmiş olacak.

Bursa’da günden güne eksikliği hissedilen hastanenin devreye girmesiyle şehrin sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıların sona erdirilmesi planlıyor. Depreme dayanıklı sistemle inşa edilen hastane, kamu binalarında yaşanan yenileme çalışmalarından biri olacak.

Özellikle pandemi sonrası ülke genelinde hastanelere gelen kişi sayısının artması, yatan hastalar için servislerde yer bulunamaması büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oluyordu. Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin devreye girmesi birçok hastanenin de yükünü hafifletmiş olacak.