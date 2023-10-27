Sözcü TV’de yayınlanan bir tartışma programına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli aylıklarının güncellenmesi gerektiğini söyleyerek, “ Şuan da en düşük aylık 7 bin 500 ‘e tamamlanıyor. Bu nedenle emeklilere yüzde 40 enflasyon farkına bağlı olarak zam yapılması gerekiyor. Bu verilirse kök aile 5 bin lira olanlar 7 bin 500’e, 5 bin 500 lira olanlar 7 bin 700’e yükselecek. Hükümet bu konuda çok kaçamak tavırlar sergiledi. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı. Hükümetin artık hamle yapacağı tarih Ocak 2024. Bu tarihten sonra hükümetin kaçacağı bir yer yok.

“MUHALEFET TRİBÜNLERE OYNUYOR”

Mecliste yapılan emekli maaşı görüşmelerinde iktidar ve muhalefet partilerinin tartışmalarına da değinen Erdursun, “Meclis’te bu konuyu konuşan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, uzaktan yakından bilgiye sahip değiller. Sadece tribünlere oynuyorlar, sadece daha yüksek olsun, daha yüksek olsun. Ama kendileri de ne söylediklerini bilmiyorlar. Sadece Google bilgileriyle işte Meclis’te bir tartışma varmış gibi gözüküyor. İktidarın da muhalefetinde en ufak bilgisi yok. Bu bilgilerle birlikte de ortaya koyacakları bir plan ve programları yok. ‘Emekli aylıklarını 7 bin 500, 10 bin, 12 bin yapalım’ peki sistemde nasıl bir değişiklik yapacağız? Söylediğim gibi hem bilgileri yok, hem de umurlarında değil. Siyasilerle konuştuğum da ben daha ağzımı açmadan bu işin nasıl olacağını bana anlatmaya çalışıyorlar, dinlemiyorlar da. Her şeyi onlar biliyor. Türkiye’nin en iyileri kendileri, bu ülkenin her şeyi siyasetçileri, ama hiçbir şey bilmediklerini de ben çok iyi biliyorum. Bunu da üzülerek izliyorum” şeklinde konuştu.