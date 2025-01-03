Rakıya uygulanan bir litre alkoldeki ÖTV oranı 1.365,71 TL'ye yükseldi. Aksi bir karar alınmadığı takdirde, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına, altı aylık ÜFE oranına göre bir zam yapılacak.

ALKOLDEKİ ÖTV TUTARI 1.062 TL'YE YÜKSELDİ

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, rakıya uygulanan bir litre alkoldeki ÖTV tutarının 1.365,71 TL'ye çıktığını duyurdu. Bingöl, 2010 yılında bir litre alkoldeki ÖTV oranının 51,48 TL olduğunu belirterek, son 15 yılda bu oranının yüzde 2.553 arttığını ifade etti.

Bingöl, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı yapıldı, maktu ÖTV tutarları %7,56 arttırıldı. -Rakıya uygulanan bir litre alkolde 1.269,72₺ olan ÖTV tutarı bugün itibarıyla 1.365,71₺ olmuştur. -2010 yılında bir litre alkolde 51 lira 48 kuruş olan ÖTV bugün 1.365 lira 71 kuruştur. -15 yıllık artış oranı %2553’tür. -Bu denli yüksek vergi yükü kaçak içki, merdiven altı sahte üretimleri tetiklemiş ve pek çok vatandaş hayatını kaybetmiş veya sağlığından olmuştur. Dolayısıyla, toplum sağlığını korumak için öngörülen bir verginin bizzat kendisi toplum sağlığı sorununun kaynağı olmaya başlamıştır."