Almanya’nın Freiburg şehrinde yaşayan ve özel bir restaurant‘da işçi olarak çalışan Hasan Koç dünyaca ünlü yapım şirketi WB hakkında çarpıcı iddalarda bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker Filminin senaryosundan birçok bölümün 2015 yılında yazdığı “Der König Von Paris” kitabından alıntı olduğunu ve mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen ve sırf bu yüzden serinin devam filminin vizyona girmekte geciktiğini dile getiren Hasan Koç çarpıcı iddialarda bulundu.

Çocukluğundan beri Oskar’ı kazanma hayalini kuran Hasan Koç’un 2014 yılında kaleme aldığı “Der König Von Paris” isimli kitabını 2015 yılında tamamladığını ardından uzun uğraşlar sonucunda kitabı okuyucuları ile buluşturduğunu dile getirdi.

Gurbetçi yazar Koç yaptığı açıklamada, kitabını okuyucu ile buluşmasından yıllar sonra Lektorlar'ın kendisini aradığını anlatarak, "Başta Patricia-Saskia Richter bana bir tek soru sordu: Joker'i izledim mi? Kafamı salladım ver böyle bir Filmi asla seyredemeyeceğimi söyledim. Bana ısrarla 'izle' dedi. Çünkü Merdivende Danz, Metroda Cinayetler, Televizyon Stüdyosu'nda Cinayet, Metroda Koşuşturma, Esmer Kızın Aşkı ve kızın giydiği elbise bile romanından alınmış dedi ve ekledi. Bu sahneleri ben düzenledim ve editör ettim dedi. En inanılmazı filmin başlangıcı bile senin yazdığın gibi diyerek romanı önüme sürdü. Şok olmuştum. Yıllarca kimsenin beğenmediği ve işe yaramaz dedikleri Roman 8 Oskar’a aday olup 4 dünü almıştı. Filmin hasılatı 1,6 Milyar dolardı. Filmin yapımı aynen benim yazdığım gibi, yeşil perde yok, dövüş yok her şey doğal çekim yerleri değiştirilmemiş. Benim yazdığım Romanla tıpatıp aynı” ifadelerini kullandı.

WB'de çalışan tanıdığını aradığını dile getiren Koç şöyle devam ett:

“Gussepe isimli arkadasımı aradım ve ona durumu anlattım şok oldu ama Telefonda şok olmasının sebebi Romanı benim yazmamda degili öğrenmemden oldu ve bana bir tavsiyede bulundu. 50 milyon doları al ve sus diyerek, daha fazla isteme dedi! Benim ona sözlerim şuydu: Bana yardım et paranın yarısını al. “Hayır,” diyerek bunu yapamayacağını, çünkü WB'de çalıştığını söyledi. Konuşmasından ve dilindeki titremeden anladım ki, WB nin ve Regisör Todd Philips'in haberleri var. Hiç Param yoktu, ama bir kaç kişiye danıştım herkes 50 Milyona ortak olamak istedi fakat kimse ellini cebine atmadı. Biraz atanlar da 50 milyonu bekleme başladı. Bu arada bende çalınmasını engelemek icin romanları Internet üzerinden satışa çıkarttım. Avukatlara para yetiştiremediğim için kendi çabamla mücadele devam ediyorum."

Joker'in aslında Ares Davide'nin hayatinin bir parçası olduğunu belirten gurbetçi yazar Hasan Koç, "Batman ile hiç bir alakası olmayan hasta bir adamın hayat öyküsü. Benim öyküm. 2021 yılında ilk ihtarnameyi WB'ye yolladığımda Joker 2 nin içerisinde benim romanımdan alıntılar çoktu. “Terroristin Kitabi” Das Buch eines Terroristen olarak interneten alınma. Joker 2 filmine 150 Milyon Dolar harcanmasına rağmen 3 yıl sinemaya çıkması engellendi. 2024 Kasım 5 de 2. Bölüm vizyona girecekmiş. Mecbur çıkarmak zorunda ama öykü benim.” diye konuştu.