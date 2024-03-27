Altıeylül Belediyesi, ALGEM bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam ediyor. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi (ALGEM)’de çocuk üniversitesi, üniversite hazırlık kursları, başarılı olan kadınlara mikro finans şubesi vasıtasıyla faizsiz kredi desteği ve ayrıca 7 yıl içerisinde toplamda 50 bin aileye yardım eli uzatıldı.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız”

Eser Belediyeciliği yanında Sosyal Belediyecilik alanında da büyük başarı gösteren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilk günkü aşkla, ilk günkü şevkle çalışmalarına devam ediyor. Başkan Avcı, “Belediye Başkanı olduğumda bir sözümüz vardı. Altıeylül’de ihtiyaç sahibi kim varsa yanında olacağımızı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatacağımızı söylemiştik. Bu vesileyle 2. Gündoğan Mahallesi’nde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi bugünkü güncel değeriyle 300 milyonluk yatırımı ilçemize kazandırmış olduk. Bu binamızın bünyesinde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2023 yılında 8 bin 274 aileye gıda, giyim, yakacak, nakit, medikal malzeme ve kırtasiye malzemeleri olmak üzere 17 farklı sosyal yardım modeliyle toplamda 20 milyonluk sosyal yardım dağıttık” dedi.

“ALGEM vasıtasıyla 45 bin 565 ailemize yardım elimizi uzattık”

65 yaş üstü vatandaşlara da yardım eli uzatıldığını ve 12 ay boyunca da bin TL’lik gıda yardımı yapıldığını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Yine asgari ücret ve altında geliri olan başta emeklilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın talep etmeleri dâhilinde gıda, yakacak ve giyim yardımlarımız da sürüyor. ALGEM vasıtasıyla son 7 yıl içerinde toplamda 50 bin ailemize yardım elimizi uzatmış olduk” diye konuştu.

“Mikro finas şubesi vasıtasıyla 1 milyon 200 bin TL destek verdik”

Altıeylül Belediyesi’nin ALMEK kanalıyla kurslara katılım sağlayan 250 kadın kursiyere 1 milyon 200 bin TL’lik faizsiz kredi desteği sağladıklarını belirten Başkan Avcı, “Kadınlarımız ALMEK kananıyla çeşitli kurslar görerek evlerine katkı sağlıyorlar. Eğer iş yeri açmak isteyen kursiyerlerimize Mikro Finans şubesi vasıtasıyla da 1 milyon 200 bin TL’lik faizsiz kredi desteği sağladık” dedi.

“Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi de unutmadık”

Başkan Hasan Avcı, “Eğitime de desteğimiz sürüyor. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezimizde çocuklarımıza yönelik de kurslarımız devam ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi çocuklarımızı ve gençlerimize de unutmadık. Çocuk Üniversitemizi hayata geçirerek 125 çocuğumuza özel eğitimler vererek onları geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca üniversiteye hazırlanan 60 öğrencimize kitap desteği ile birlikte ücretsiz üniversite kursu vermeye devam ediyoruz.

İnşallah belediye hizmet binamızı yaptığımızda buradaki belediye hizmet birimlerimizi hizmet binamıza taşıdığımızda Abdülhamid Han Gelişim Merkezimizi sadece kadınlarımız ve gençlerimize yönelik ünitelerle donatarak atölyelerimizle, kursiyerlerimizle dolduracağız. Gençlerimize de Üniversite hazırlık kursu, çocuk üniversitesi ve liseye hazırlık kursu ile binlerce gencimizin kullanımına bu binayı sunmuş olacağız" diye konuştu.