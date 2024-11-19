Balıkesir Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz, ilgili şube müdürleri ve teknik heyet, Balıkesir Altıeylül 9. Ana Jet Üstü Taşkın Koruma İnşaatı’nı yerinde inceledi. Yapım çalışmaları süren projede, taşkın risklerine karşı alınacak önlemler ele alındı.

İnceleme gezisinin ardından, DSİ heyeti, 9. Ana Jet Üstü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al ile bir araya gelerek proje hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulundu. Proje kapsamında gerçekleştirilecek taşkın koruma tesisi ile 9. Ana Jet Üstü yerleşkesinin taşkınlardan korunması hedefleniyor.

DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, projeyle ilgili olarak, "Bu taşkın koruma tesisi hem askeri üs hem de çevredeki yerleşim alanları için büyük önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, taşkınlardan kaynaklanabilecek zararlar ortadan kaldırılacak ve bölge daha güvenli hale gelecektir," dedi.