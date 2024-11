Şehrin geleceğini imar eden projeler üreten İnegöl Belediyesi, bir yandan da merkezdeki sıkışıklığa karşı yıkım çalışmalarıyla sokaklara nefes aldırıyor. Bu kapsamda özellikle kullanım ömrünü tamamlamış metruk yapılar hem güvenlik zafiyeti oluşturması hem de kent estetiğini bozması nedeniyle bir bir yıkılarak ortadan kaldırılıyor.

Metruk yapı yıkımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, her zaman yaparak değil bazen yıkarak da güzelleştirilebildiğini söyledi. İnegöl’ün özellikle merkezinin eski bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Şehrimizde tarihi yapı statüsünde olmayan ancak kullanım Ömrünü tamamlamış, artık içerisinde yaşam olmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılar var. Bunlar hem estetik açıdan şehre yakışmadığı gibi hem de art niyetli kişilerin barındığı ve aynı zamanda her an yıkılabilecek durumda olduğundan güvenlik açısından tehlike oluşturan yapılar. İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve şehrimizin mimari estetiği için bu binaları yıkarak şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yıkılan binalar da ya otopark olarak düzenlenip ücretsiz olarak vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. Ya da çıkmaz sokaklarımızın ulaşıma açılması amacıyla yeni ulaşım ağları oluşturuluyor” dedi.