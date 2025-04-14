Altın fiyatlarında sınırlı kâr satışları yaşanırken, ons altın %0,80 geriledi ve 3210 dolara çekildi. Tarifeler için getirilen 90 günlük ertelemenin ardından dikkatler müzakere sürecine çevrildi. Kısa vadeli risk algısında yaşanan kısmi iyileşme ile birlikte küresel borsalarda da toparlanma çabaları devam ediyor.

Kısa vadeli risk algısında yaşanan kısmi iyileşme ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş durdu. Sınırlı da olsa gerçekleşen kâr satışları ile birlikte ons altın akşam saatlerinde %0,80 değer kaybıyla birlikte 3210 dolara yakın fiyatlanıyor. Spot piyasada ise gram altın fiyatı 3930 TL’ye geriledi.

Dolar akşam saatlerinde 38,04 TL ve Euro da 43,30 TL’den kapanışa hazırlanıyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise yeni haftaya %0,45 yükselişle 9423 puandan başladı. Bugün Sınai Sektör endeksinde %1,35 civarında prim yaşanırken; Bankacılık ve Hizmetler endeksinde ise %0,25’e yakın yükseliş gerçekleşti. PETKİM ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde %2’yi aşan prim dikkat çekti.

Bugün yaşanan gelişmelere bakıldığında; Hazine ve Maliye Bakanlığı 98 gün vadeli bono ihalesi gerçekleştirdi. Net satış 4,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, bileşik faiz %49,64 olarak gerçekleşti. Faizlerde artışın sürdüğü gözlemlenirken, Türkiye’nin 2 yıllık tahvil getirisi de %48,33’e yükseldi.

Şubat ayı cari işlemler dengesi de bugün açıklandı. Cari denge şubatta, beklentilere paralel olarak 4,41 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Azalan enerji fiyatları ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile bu yıl cari açığın daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA, IMF’DEN UYARI!

Küresel piyasalarda ise gündem tarifeler… ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir tarife istisnası olmadığını, sadece farklı tarife kategorisine geçişlerin yaşandığını söyledi. IMF ise tarife gerilimi de dâhil olmak üzere jeopolitik risklerin borsalarda büyük düzeltmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları da tarifelerin gölgesinde bugün sınırlı yükselişle 65 doları aştı. OPEC, bu yıl talepte artış tahminini aşağı yönlü revize etti ve günlük 105,05 milyon varil beklentisini öne sürdü. Goldman Sachs da Brent için; 2025’te ortalama 63 dolar ve 2026’da da ortalama 58 dolar fiyat tahmininde bulundu.