İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde yer alan Arel Medya’nın medya sponsoru olduğu Uluslararası Altın Koza Film Festivali Merkez Park’ta gerçekleşen açılış töreni ile başladı. Sinema dünyasından ünlü isimlere ev sahipliği yapan festivalde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ile “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu.

Arel Medya, medya sponsorlarına verilen teşekkür plaketini Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Arel Medya bünyesinde İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin görev aldığı gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu. 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde sinema ve edebiyat dünyasından birçok ünlü isim yer aldı.

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verildi”

Bu yılın “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski verildi. Usta yönetmene ödülü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar tarafından verildi. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında Adana’ya konuk olan usta yönetmen ödül konuşmasında, “Bu büyük onur için teşekkür ederim. Yaşam Boyu Başarı Ödülü sanki ‘her şey bitti, güle güle’ demek anlamına da geliyor. Bir sonraki sefer buraya ‘Ekstra Ekstra Uzun Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak için gelmek istiyorum” diyerek tüm salondan alkışları topladı.

“Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu”

Roman ve öyküleri sinemaya ilham olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemaya kattıkları emek ve eserler adına sinema emekçilerine verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri de gecede sahiplerini buldu.

Ödülünü Halil Ergün’ün elinden alan oyuncu Güler Ökten, “Çocukken dahil olduğum bu büyülü yolculukta, sevgili Yaşar Kemal’in memleketinde, yine çok sevdiğim bir yazarın adını taşıyan ve çok sevdiğim iki sevgili arkadaşımdan aldığım bu ödül beni çok mutlu etti, herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper, ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’den aldı ve konuşmasında geçen yıl hayatını kaybedeb seslendirme sanatçısı Jeyan Ayral Tözüm’ü andı.

Hiçdurmaz: Hep doğru, dürüst çalıştım ve hep emekten yanaydım

Yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz’a ödülünü ise usta yönetmen Şerif Gören, “Muzaffer Hiçdurmaz, Lütfi Akad’ın en çok sevdiği, oğlu gibi sevdiği yönetmen asistanıydı. Benim de 60 yıllık sinemadaki yol arkadaşım” sözleriyle sundu. Hiçdurmaz konuşmasında şunları söyledi:

“Eski sinemacıyım ben. Üç yaşında sinemayla tanıştım. Perdenin önüne gider, film izlerdim. Çünkü amcam sinemada bilet keserdi. Sonra 7 yaşında İstanbul’a kaçarak geldim, sonra gazete satıcılığı yaptım, birçok meslekte çalıştım. 14 yaşında sinemayla tanıştım. Karagümrük’te oturuyorduk, bir amcam vardı orada bir film çekiliyordu, ‘Meyhanecinin Kızı’, Lütfi Ömer Akad. Hep onların gittiği yere bir hafta boyunca gittim. Sonra beni setçi olarak aldılar, ondan sonra kamera asistanlığı, ondan sonra yönetmen yardımcısı O dönemlerde yönetmen yardımcısı olmak setçi için büyük onurdu. Bir asistanın elinden senaryoyu aldı ve oku dedi. Şaşırdım kaldım, elim ayağım tutmuyor. Bir hata mı yaptım hocam dedim, o da hayır dedi, bundan sonra benim asistanımsın. Ve sonra yüzlerce filmde çalıştım. Hep doğru, dürüst çalıştım ve hep emekten yanaydım.”

Birbirinden önemli eserlere ev sahipliği yapan Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreni Nilüfer konseri ile sona erdi. Festival 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.