Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılmasının ardından okul kantinlerini tek tek denetledi.

Kantinleri mercek altına alan zabıta ekipleri, hiçbir detayı gözden kaçırmıyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.

Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için denetimlerini artıran Altınova Zabıtası denetimlerde; gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler ve ruhsat gibi evraklar kontrol ediyor. Zabıta ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uymayan kantincileri önce uyarıyor, tekrarı halinde ise idari yaptırım uyguluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, kantinlerde belirlenen gıdaların dışında satışlara izin verilmediğini ifade ederek, “Gazlı içecek, kızartma ve cips gibi besin değeri düşük aynı zamanda obeziteye ve dengesiz beslenmeye sebep olabilecek gıda ve içeceklerin satılmasına da izin verilmiyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için kantinlerde ayran, süt, taze sıkılmış meyve suyu, meyve ve yoğurt gibi kalsiyum ve vitamin deposu ürünlerin satılması sağlanıyor” diye konuştu.