Bursa'da gerçekleşen bir futbol maçında taraftarlar arasında tansiyon yükseldi ve tribünler savaş alanına döndü. Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Fidyekızık Futbol Sahası'nda gerçekleşti. Amatör kümeye ait olan iki takımın taraftarları, sahayı doldurarak takımlarını desteklemeye gelmişti. Futbolcular saha içinde mücadelelerini sürdürürken, tribünlerde bulunan iki takımın taraftarları arasında sözlü atışmalar başladı. Kısa bir süre sonra atışmalar büyüdü. Polis ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek taraftarları birbirinden ayırmaya çalıştı.

Sinirlerine hakim olamayan taraftarlar, oturdukları koltukları adeta öfke patlamasıyla kırarak birbirlerine fırlattı. Tribünlerde koltuklar havada uçuştu.