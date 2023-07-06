Stoksuz satış denilen bu Amazon dropshippingde ürünler online olarak tedarikçiden sipariş edilmektedir. Ürün direkt olarak tedarikçiden müşteriye sipariş edilmektedir. Bunun için de ilk olarak Amazon’da hesap açmak gerekmektedir. Amazon dropshipping kazandırır mı? diyenler için popüler olduğu kadar karlı bir iş olduğunu da söylemek mümkün. Kar marjı yüksek ve kolay, başlangıç maliyeti de oldukça düşüktür. Tüm bunların yanı sıra birçok riski de barındırmaktadır.

Amazon Dropshipping Ne Kadar Kazandırır?

Amazon dropshipping ülkeden ülkeye değişmekte olan bir kazanç sunmaktadır. Yani Çin ile Amerika olarak düşünürsek dolar bazında kazanç, ülke içinde kalırsanız da Türk lirası olarak kazanç elde edersiniz. Ürünü satmadan önce piyasa fiyatını iyi bilmelisiniz ki buna göre kazanç elde edebilirsiniz. Bu noktada kargo, komisyon, vergi ücretlerini de iyi hesaplamalısınız. Amazon dropshipping ne kadar kazandırır? sorusuna genel olarak %30 kar koyabildiklerini söyleyebiliriz.

Amazon’da binlerce ürünü satışa çıkarabilir ve satmadığınız ürünlerden zarar etmezsiniz. Çünkü stoklar sizin değil tedarikçinin elinde olacaktır. Stokta bekleyen ürünün maliyetinden siz sorumlu olmadığınız için size bir zararı olmayacaktır. Bu işe başlarken sıfır sermaye ile başlayabilirsiniz. İşte kazançlı olamazsanız da para koymadığınız için zararınız da yoktur.

Amazon Dropshipping Avantajları

Amazon’da stok ihtiyacı olmadığı için hiçbir şekilde harcamanız olmamaktadır. Karmaşık bir sistem olmadığı için kolayca öğrenilmektedir. Başlangıç maliyeti düşük ve buna rağmen ürünler test edilmiş özelliktedir. Müşteriye ulaşım kolaylığı vardır. Düşük reklam giderleri ile de harcamanız hiç yok denecek kadar azdır. Amazon dropshipping avantajları bunları içermektedir.

Amazon Dropshipping Dezavantajları

İstediğiniz her ürünü tedarikçiye sormadan satma hakkınız yoktur. Her ne kadar siz de tedarikçide kazansa da bilgi dahilinde olmalıdır. Bunu ihlal etmemeye dikkat etmelisiniz. Amazon satış kaleminizi güçlendirmekte olsa da satıcıların şartlarını zorlayabilir. Bu yüzden alternatif dropshipping gelir kaynaklarını güçlendirmekte fayda var.

Avantajları dezavantajlarından fazla olan Amazon dropshipping kazandırır mı? kesinlikle zarara uğramadan kazanç elde edebileceğiniz bir alandır. Tüm detaylara göz atarak siz de burada ürünler satabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.