Su ve değişken grubunun bir parçası olan balık burcu özellikleri arasında en önemli olanı eli açık olması ve duyarlılık göstermesi olarak öne çıkmaktadır. Balık burcuna mensup kişilerin şanslı günleri Perşembe’dir. Başak karşıt burç olurken şanslı sayıları ise üçtür. Balık burcu çiçekleri ise papatya, zambak, beyazgül ve inci çiçeği olarak bilinir.

Balık Burcu Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak balık burcunun özellikleri hakkında bilgi vermekle birlikte, balık burcu kadınları ve erkeklerinin özellikleri hakkında da detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sabırlı ve eli açık olmaları ile bilinen balık burcu insanları, inandırıcılık kabiliyetleri ile dikkat çekerler. Uysal ve sabırlı yapıları onları her ortamda öne çıkarır. İlişkilerde yüksek sadakat göstermelerinin yanı sıra uysal davranışları sayesinde bir ilişkiyi uzun süre sürdürebilirler.

Farklı çevrelere rahat bir şekilde ayak uydurma konusunda oldukça yetenekli olan balık burçları, hayata daha temkinli yaklaşmayı çok iyi bilirler. Hayata bakış açıları genellikle ciddi olsa da gerçekçi değildir. Ciddiyet onların karakterlerinde olmakla birlikte, hayalperest yapıları onları gerçekten uzaklaştırabilir.

Dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünen balık burcunu içeride fırtınalar koparan biri olarak bulabilirsiniz. Aşk acısına karşı dayanıksız oldukları düşünülse de balık insanlarının dayanıklılıkları yüksektir. Kırılgan ve güçsüz görüntülerinin altında daha çok güçlü birer birey olarak öne çıkarlar.

Balık Burcu Fiziksel Özellikleri

Bacak ve kol yapılarının kısa olması ve balık etli olmaları balık burcu özellikleri arasında fiziki olarak öne çıkanlardan bazılarıdır. Etkileyici bakışlara sahip olan balık insanlarının geneli kısa sürede kilo almaya yatkın kişilerdir.

Duygusal yapıda olmaları nedeniyle göz çevrelerindeki kırışıklık daha belirgin düzeyde hissedilir. Melankolik burçlardan biri olan balık burcu insanlarının erkekleri geniş alınlı olurken, kadınların kaş aralığı ise daha açıktır. Kadınlarının yüz güzelliğine hayran olmamak elde değildir. Bir önceki burca yakın tarihte doğan kadınları ise, daha dikkate değer güzelliğe sahip olurlar.

Balık Burcu İş Hayatı

İş hayatında genellikle yoğun tempoda çalışmayı seven kişiler olarak bilinirler. Diğer burçlar gibi yönetici olma iddiaları az olsa da, iş ortamındaki sorunların çözümüne büyük katkı verdikleri bilinir.

İşlerine sadakatları ve dakik olarak hareket etmeleri, iş hayatında öne çıkan başka özelliklerdir. Balık burçları ile aynı ortamda rahatlıkla çalışabilir ve onlara uyum sağlayabilirsiniz. Ancak onları kırabilecek şeylerden de mutlaka kaçınmak gerekiyor. Duygusal ve kırılgan olmaları nedeniyle yaklaşıma dikkat etmediğinizde, onlarla anlaşmanız biraz daha zor olabilir.

Balık Burcu Aşk Hayatı

Aşk hayatında çalkantıları sevmeyen borçlardan biridir. Gerek erkekleri ve gerekse balık burcu kadınları sevdiklerinde son derece sadakat gösterirler. İlişkinin devam etmesi için bazı hataları görmezden gelseler de, büyük hataları affettikleri nadir görülmüştür.

Balık Burcu Kadını Özellikleri

Son derece anaç tavırları balık burcu kadını özellikleri arasında dikkat çekenidir. Ailesine sadık ve mutluluk peşinde koşan yapıda olmaları da yine onların temel özelliklerinden biridir.

Evlenip çoluk çocuk sahibi olma konusunda aceleci davrandıkları bilinir. Bu nedenle doğru kişiyi seçme konusunda yanlışlara düşebilirler. Balık kadınlarının büyük bir kısmı dışarıda çalışmayı severler.

Uçsuz bucaksız denizlerde özgürce yüzmek istemeleri de balık burcunun özellikleri arasındadır. Romantizm ve sonsuz aşk onların vazgeçilmezi olarak bilinir.

Balık Burcu Erkeği Özellikleri

Balık burcu erkeğinin özellikleri arasında yine sadakat ve sabır ön plana çıkar. Sevdiklerini aldatmaktan uzak durmaya özen gösterirler. Arkadaşlık ilişkileri balık erkeklerinde en belirgin özellikler arasında yer alıyor. Arkadaş canlısı olmaları nedeniyle balık burcu erkeklerinin geniş bir çevreye sahip olmaları mümkündür.

Balık Burcu Aşk Hayatı

Aşkı dolu dolu yaşamak isteyen balık burçları, birini gerçekten seviyorsa onun için her şeyi göze alabilecek insanlardır. Sevdikleri için hayatlarında birçok değişiklik yapmaya hazır olurlar.

Duygusal ilişkilerde partnerleri ile mükemmel derecede anlaşırlar. Bu özellik onlara her zaman gıpta ile bakılmasına neden olur. Erkek ya da kadın herhangi bir balık burcu ile ilişki yaşıyorsanız, kendinizi çok şanslı görebilirsiniz. Çünkü balıklar yüksek sadakatın temsilcisi olarak bilinirler.

Ön plana çıkma konusunda tavır almaktan kaçınırlar. Onların yaklaşımı biraz uzak gelse de, gerçek samimiyete inanmadıklarında herhangi bir ilişkiye başlamazlar. Yakın özellikleri taşıyan farklı burç insanı ile tanıştıkları zaman, çok daha iyi anlaşmaları mümkündür. Aile içerisinde balık insanlarının eşlerini daha fazla mutlu ettiklerini görebilirsiniz. Balık burcu özellikleri genel olarak bunlardır.