İnegöl Belediyesi’nin Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile imzaladığı “İnegöl ve Köylerinde Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi ile Üretimin Artırılması” protokolü çerçevesinde düzenlenen Ana Arı Yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan 26 kursiyer, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

İnegöl Belediyesi, zengin bir floraya sahip olan ve yüzde 49’u ormanlardan oluşan şehirde arıcılık sektörünün gelişimi adına adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mart ayında Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile “İnegöl ve Köylerinde Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi ile Üretimin Artırılması” protokolü imzalanmıştı. Nisan ayında ise protokol çerçevesinde eğitimlerin startı verilmişti.

26 arıcı sertifika almaya hak kazandı

Ana Arı Yetiştiriciliği kursu Salı akşamı yapılan konferansla tamamlandı. Prof. Dr. İbrahim Çakmak’ın konferansıyla son bulan eğitimler çerçevesinde müracaat eden 32 arı yetiştiricisinden 26’sı sertifika almaya hak kazandı. Konferans sonrası sertifika töreni de düzenlendi. Ana Arı Yetiştiriciliği konferansı ve sertifika törenine; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler, İnegöl İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile arıcılar katıldı.

"Güçlü bir tarım şehriyiz"

Konferans öncesi selamlama konuşmalarıyla başlayan programda Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik gündeme dair değerlendirmelerde bulundular. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Taban, “Yaptığımız bu işi, icra ettiğimiz programı çok anlamlı buluyorum. Şehrimizde mobilya üretiyoruz, bir taraftan tekstil var, sanayi üretimi güçlü bir şehiriz. Bir taraftan da güçlü bir tarım şehriyiz aslında. Bu alanda Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz üzerinden kaynaklarımızı en doğru şekilde çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bazen bir bilgi olabilir, bazen bir ekipman alımı olabilir, fidan ve tohum destekleri olabilir Sonuçta doğru yerde, doğru zamanda, doğru desteği vermek istiyoruz. Ben bu vesileyle tarımla, hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Evet zorluklar var her sektörde olduğu gibi. Üretmek çok zahmetli, meşakkatli. Bizler de yerel yönetimler olarak önlerinizdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim gücümüzle yapılacak ne varsa, atılacak ne adım varsa bunları çözmeye çalışalım. Hükümetimizi ilgilendiren konularda da yine öncü olmaya çalışalım” dedi.

“Şehrimizin var olduğu her alanda gelişmesini istiyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Arıcılık ve bal üretimi de bunlardan biri. Elimizde bu imkan var. Aynı zamanda halkımızın sağlıklı gıdaya erişmesini istiyoruz. Bunu da siz üreticilerimiz sağlıyorsunuz. Sizlerin de bunun karşılığında kazanç sağlamanızı istiyoruz. Bu minvalde gelişimi sağlamak adına bu protokol yapıldı ve eğitimler düzenlendi. 26 kişi de kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. Ben katılan herkese teşekkür ediyor, sertifika alanları da ayrıca tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Konuşma sonrası Prof. Dr. İbrahim Çakmak ana arı yetiştiriciliği konusunda anlatımlarda bulundu. Akabinde sertifikaların takdim edilmesiyle program son buldu.