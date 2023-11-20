Anne-kızın cinayet şüphelisi tutuklandı: İfadesi kan dondurdu
Oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in yapılan ön otopsilerinde telle boğuldukları ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olarak Ankara'da yakalanıp, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen alt komşuları Atalay Yüksel (57), suçunu itiraf etti. Yüksel, "Telle boğdum, cesetlerini asansöre koyup 4'üncü kata gönderdim" dedi. Cinayet şüphelisi Yüksel, adliyeye sevk edilirken, anne - kızın cenazeleri ise gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binada oturanlar, dün saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.