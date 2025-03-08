Yapılan incelemelerde, söz konusu okul üniformalarının imalatında kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına zarar verecek seviyelerde olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir üniforması için uyarı notu ekledi. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, çocukların sağlığını tehdit eden bir okul üniformasının toplatılmasına karar verildi.

Üniformada tespit edilen kimyasalların sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiği vurgulandı.

Güvensizlik nedeni; "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) Kısmından Kalır Sonuç Almıştır." sözleriyle açıklandı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır.