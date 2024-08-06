Bursa'da eski muhtardan korkutan haber geldi. Mahallenin sevilen isimlerinden olan eski muhtar, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan muhtar, apar topar yoğun bakıma alındı.

Yakın çevresi ve sevenleri hastaneye akın ederken, sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Doktorlar, muhtarın durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti. Mahalle sakinleri, eski muhtarın bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmiyor.