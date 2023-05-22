Büyük teknoloji şirketleri, üretken yapay zeka araçları oluşturmak için kıyasıya bir yarış içindeyken, sırlarının ifşa edilmesi endişesiyle çalışanlarına kimi kısıtlamalar getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji devi Apple, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Microsoft'un sahip olduğu GitHub'ın Copilot'u gibi araçların dahili kullanımını kısıtladı.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere gör veri güvenliği endişesiyle önceden Samsung, çalışanlarının ChatGPT gibi AI uygulamalarının kullanımını yasaklarken, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Walmart ve Verizon gibi diğer kuruluşlar da personelinin ChatGPT'ye erişimini kısıtlayan şirketlerdi.

Bu arada Apple'ın kendi üretken AI modellerini geliştirdiğini iddia ediliyor. Apple'ın gelecek ay düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yapay zeka ile ilgili bazı duyurular yapması bekleniyor.