İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda binlerce sıfır araç, gemilerle getirilerek Türkiye'ye ulaştı. Ancak, bu göz alıcı manzaraların ardında araç piyasasında tedarik sorununun ne kadar çözüldüğü merak konusu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel durumu açıkladı.

Ertemel, pandemi sürecinde küresel tedarik zincirindeki olumsuzlukların, sıfır otomobil erişimini zorlaştırdığını belirtti. Türkiye'de arz sıkıntısının diğer sektörlere göre daha uzun süre devam etmesi, otomotiv sektörünü kayıt dışı ticaret alanına çevirmişti. Bu süreçte reel tüketici oranının %20 olduğu bir dönemde, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin oranının %48'e çıktığını ifade etti.

Ancak 2023 yılı itibarıyla üretimin artması ve Ticaret Bakanlığı'nın etkili adımlarıyla birlikte otomobil erişiminin kolaylaştığına dikkat çekti. Kayıt dışı ticaret sektörünün gerilemesiyle birlikte reel tüketicinin otomobile ulaşımının arttığını vurguladı. Şu anda, geçmişte aylarca süren teslimat sürelerinin neredeyse tüm modellerde hemen teslim hale geldiğini belirtti.

Fiyat düşüşleri konusunda Ertemel, otomobil fiyatlarının enflasyon, kur gibi etkenlerden etkilendiğini ve bu etkilerin yanı sıra sıfır araçlarda yaşanan bollaşmanın ve alınan etkili önlemlerin fiyat düşüşlerine katkı sağladığını söyledi. Fiyat düşüşlerinin devam etmesini beklediklerini belirtirken, gelecekteki artışların geçmişteki gibi fahiş olmayacağını, kabul edilebilir düzeyde olacağını ifade etti.

Kredi erişimindeki zorluklar ve yüksek mevduat oranları nedeniyle reel tüketicinin otomobil talebinde bir düşüş olduğunu belirten Ertemel, sıfır otomobil fiyatlarının gerilemesiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da %10 civarında bir düşüş olduğunu ifade etti. Ancak, önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında daha fazla düşüş öngörmediklerini ve talebin hareketlenmesiyle birlikte piyasada canlılık başlayacağını dile getirdi. Gelecek yıl itibarıyla, sıfır araçlarda muhtemel artışlar ve artan talebin etkisiyle ikinci el araçlarda bir miktar fiyat artışı olabileceğini belirtti.