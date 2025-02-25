İhaleyi, MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Daha önce, TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemelerinde alınan komisyon ücretlerini araç sahiplerine yansıtması büyük tepki çekmişti. Yeni dönemde ise muayene ücretlerinin kredi kartı ve diğer ödeme yöntemleriyle yapılması halinde ek masraf alınmayacağı belirtildi.

Türkiye’de araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004'te yapılan ihale ile kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayrılarak özelleştirilmişti. Yatırımcılarla yapılan anlaşma kapsamında, muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007’de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027’de sona erecek.

Mevcut sözleşmelerin bitişiyle birlikte, araç muayene hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla 2027-2047 yıllarını kapsayan yeni özelleştirme süreci başlatılmıştı. Dün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede, 1. bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verildi. İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, Itversia Gestion S.L., Opus Group AB ve VTV Norte SA’dan oluşuyor.

Muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u Hazine’ye aktarılacak

Teknik olarak tamamlanan ihalelerde, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayı ile Danıştay'ın görüşü alındıktan sonra imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak. İhaleyi kazanan firma, özelleştirme bedelinin yanı sıra, mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil ettiği muayene ücretlerinden belirlenen oranda kamu payı ödemeye devam edecek. Mevzuat kapsamında, 20 yıllık imtiyaz süresince muayene ücretlerinin ilk üç yılda yüzde 30'u, sonraki yedi yılda yüzde 40'ı ve son on yılda yüzde 50'si Hazine'ye aktarılacak.

Araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açılabilecek

Türkiye’de büyük çoğunluğu otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken, işletici firma 20 yıllık süreçte araç sayısındaki artışa bağlı olarak yeni muayene istasyonları açabilecek.

Muayene istasyonlarında, araç sahiplerinin bekleme sürecinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için elektrikli şarj istasyonları, ATM'ler ve kafeteryalar gibi ek hizmetler sunulacak.

Ayrıca, araç sahiplerinin randevu alma, muayene süreciyle ilgili bilgi edinme ve şikayetlerini iletebilmesi için ücretsiz bir çağrı merkezi hizmete girecek.

Komisyon vatandaşa yansıtılmayacak

Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak.