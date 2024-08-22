Brent petrol fiyatları, 75 dolara gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. Bu gelişmenin ardından, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında da bazı değişiklikler bekleniyor. 22 Ağustos 2024 itibarıyla petrol fiyatlarındaki bu azalma, benzin ve motorin fiyatlarına yansıması açısından sektörde bazı tahminler yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarında üst üste gerçekleşen zamların ardından benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, Bursa ilinde benzinin litresi ortalama 45,22 liradan satılmakta, motorinin litresi ise 44,50 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, LPG/Otogazın litre fiyatı ise 22,74 lira olarak belirlendi.