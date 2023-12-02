BAE ve Türkiye arasında olan ticaret büyümeye devam ederken Arap ülkesi dikkat çekici bir siparişte bulundu.

Normalleşme adımları BAE ve Türkiye arasında hala devam ediyor. BAE, Türkiye’den savunma sanayii ile ilgili ürünler satın aldı. Bu defa Arap ülkesi Türkiye’ye şaşırtıcı bir siparişte bulundu.

ASPİLSAN, Türkiye’nin yerli pil ve lityum üreticiliğini yapmaktadır ve dünya çapında ihracatını gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Avrupa için pil ve lityum sevkiyatı gerçekleştiren ASPİLSAN şirketi, en son Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlama yaptı. Bugüne kadar Orta Doğu ülkesine tam olarak 250 bin pil ihracatı gerçekleşti.

ASPİLSAN Avrupa pazarından sonra bir ülkeye daha ihracat yapacak!

Avrupa pazarına ihracat yapan ASPİLSAN, şimdi de yenir bir ülke ile anlaşma sağladı. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre, 250 bin adet pil ve lityum iyon Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı gerçekleştirildi.

ASPİLSAN şirketinin Avrupa’ya lityum iyon siparişi sonrasında şimdide Orta Doğu bölgesine pil ihracatı yapacağı belirtildi.