Yeni türü keşfeden ekipte, Adıyaman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar Sönmez'in yanı sıra Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu yer aldı. Ekip, 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında toplanan örneklerle bu keşfi gerçekleştirdi.

TÜBİTAK (Proje No: 121Y372) tarafından desteklenen çalışmaların sonuçları, uluslararası saygın bir dergi olan Polar Biology’de yayımlandı.

Keşfedilen tür, "Harpacticus tae" adıyla tanımlandı; bu isim, "Turkish Antarctic Expedition"ın kısaltması olarak seçildi. Antarktika’nın bentik habitatında önemli bir ekolojik rol üstlenen bu türün, birincil tüketici olarak ekosistemin dengesine katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Bu keşif, Antarktika ekosistemlerinin daha iyi anlaşılmasına ve Türkiye’nin kutup araştırmalarına katkı sağlama çabasına da dikkat çekiyor.