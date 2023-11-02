Bursa'da yaşanan olayda, Recep Arı'nın cesedi arazide bulundu ve bu cinayetle ilgili olarak eşi ve arkadaşı hakkında dava açıldı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kadir I, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları bulunuyordu.

Sanık Selma Arı, savunmasında eşiyle sürekli geçimsizlik yaşadıklarını ve ondan şiddet gördüğünü ifade etti. Arı, eşinin gece yaşantısı ve alkol sorunları nedeniyle şiddet gördüğünü belirtti. Ayrıca, eşiyle olan ilişkisini Kadir I adlı arkadaşıyla telefonda başlattığını açıkladı.

Olay günü eşiyle mesajlaşırken, eşinin eve geldiğini gördüğünde paniklediğini ve eşinin ona şiddet uyguladığını, hatta havaya ateş açarak tehdit ettiğini dile getirdi. Selma Arı, korktuğu için kadın sığınmaevine gittiğini ve birkaç gün sonra eşinin kayıp olduğunu öğrendiğini belirtti. Aynı zamanda cinayetle ilgisinin olmadığını savundu ve öne sürülen iddiaları reddetti.

Selma Arı, Kadir I ile olan mesajlarında eşini sinirlendirecek bir şey olmadığını söyledi ve bu nedenle eşinin öldürme niyetiyle hareket etmeyeceğini iddia etti. Arı, çocuklarını görmek istediğini vurguladı.

Tutuklu sanık Kadir I, olay günü Recep Arı'nın işleri olduğunu belirterek kendisini almaya geldiğini söyledi. Ancak araca bindikten sonra ormanlık bir alana götürüldüğünü iddia etti. Kadir I, burada Recep Arı'nın kendisine ateş ettiğini ve bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın ardından Kadir I'nın kendisine tehditlerde bulunduğunu ve arabaya bindirerek kaçırdığını ifade etti.

Sanık, olayın seyrini anlatırken kendisinin de silahla ateş etmek zorunda kaldığını belirtti. Olay yerinden kaçtığını ve daha sonra bir kişiyle tartışırken yaralandığını söyledi. Mahkeme başkanının telefonunda yaptığı bir aramada "Eldeki barut izi kaç günde çıkar?" şeklinde bir arama tespit ettiğini belirtmesi üzerine Kadir I, bunu doğruladı. Ayrıca, vicdan azabı çektiğini ve cesedin bulunması için jandarmayı bölgeye yönlendirdiğini ifade etti.

Cinayetin kurbanının ailesi, şikayetçi olduklarını ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

OLAY

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 24 Şubat'ta evinden ayrılan Recep Arı'nın (31), 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle birlikte uzun süre geri dönmemesi sonucunda ailesi kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları sonucunda Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide, 1 Mart'ta aracının yakınında Recep Arı'nın cesedi bulundu, ve otopsi sonucunda tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı ve Recep Arı'nın eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I gözaltına alındı. Ardından, savcılıktaki sorgulamalar tamamlandı ve Kadir I, "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı, maktulün eşi Selma Arı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis, ve "ruhsatsız silah satın alma, bulundurma, taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.