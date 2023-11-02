Şiddetli sağanak yağışların ardından Bursa Çevre Yolu'nda meydana gelen kaza, tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Öğle saatlerinde başlayan yağışlar, yolların kayganlaşmasına neden olarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa Çevre Yolu'nda seyir halindeki tır sürücüsü, kayganlaşan zeminde aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu etkileyici kaza sonucunda tırın ön tarafında ciddi hasarlar oluştu ve aracın şasi kısmı yolun ortasına ters dönerek trafik akışını olumsuz etkiledi.

Neyse ki, kaza anında şoför yaralanmazken, hasarlı tır olay yerine gelen ekipler tarafından çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.