İspanya Kral Kupası son 32 turunda 4. Lig takımlarından Deportiva Minera, La Liga ekiplerinden Real Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başararak son 16 turuna yükseldi.

Deportiva Minera, kupaya veda etti.

ARDA'DAN 2 GOL

Real Madrid'de 90 dakika sahada kaldığı maçta büyük beğeni toplayan milli futbolcumuz Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu.

Diğer golleri ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Eduardo Camavinga ile 55. dakikada Luka Modric kaydetti.