Çarpışma sonucu araçta sıkışan sürücü İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Hicran ile Emin sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran sokaktan seyreden Sürücü Muharrem A.(37) Yönetimindeki 34 KHR 82 plakalı otomobil, Emin sokakta seyreden sürücü Kadir A.(20) yönetimindeki 16 BIP 467 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 BIP 467 plakalı otomobil binanın bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 34 KHR 82 plakalı otomobildeki yolcu Kübra A.(35) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kadir A. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.