Arnavutköy Belediyesi’nin öğrencilere verdiği eğitim desteği devam ediyor. Bu yıl 3 bin öğrenciye 10 bin TL burs verileceği açıklandı. Arnavutköy'de ikamet eden ve belediyeye başvuran öğrenciler, eğitim aldıkları il fark etmeksizin bu bursu almaya hak kazandı. Arnavutköy Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra öğrenciler de yer aldı. Öğrenciler, temsili çeklerini Belediye Başkanı Candaroğlu’ndan alırken, teşekkür olarak ona çiçek takdim ettiler.

“Onların yanında olmak zorundayız onlar bizim geleceğimiz, nesillerimiz”

Programda konuşan Başkan Candaroğlu, “Programımız 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm çalışma arkadşalarıma teşekkür ediyorum. Ailelerimize destek ve eğitimlerine katkı olmak amaçlı yaptığımız projede 3 bin ailemize 10 bin TL destekte bulunacağız. Biz kıymetli ailelerimize u desteği verirken hem eğitim camiasında eğitim yatırımlarımızla hemde genç kardeşlerimize vermiş olduğumuz bu destekle onlardan tek bir beklentimiz var vatanına, milletine bölgesine ve ailesine faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. Fedakar ailelerimizin bu zorlu süreçleri atlatması için bizlerde yanlarında destek oluyoruz. Tüm arkadaşlara hayırlı olmasını ve bu yardımın bereketle katlanarak onlara fayda sağlamasını temenni ediyorum. Bugün bir matematik öğretmeni kardeşimiz buradan almış olduğu desteklerle eğitim hayatını devam ettirdi bugünde mezun olarak milletinin karşısında kutsal bir görevde olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Evlatlarımıza biz eğitim konusunda her daim destek olmak ve onların yanında olmak zorundayız onlar bizim geleceğimiz, nesillerimiz" şeklinde konuştu.

“Şehir dışında olduğumuzda bile yalnız bırakmıyorlar”

Programa katılan ve eğitim desteğinden faydalanan Berathan Seslikaya isimli öğrenci, "Arnavutköy Belediyesi öğrencilerin her zaman yanında olmaya çalışan bir belediye. Şehir dışında olduğumuzda bile yalnız bırakmıyor ve her zaman elleri üzerimizde onu hissediyoruz. Bize destek olmaları çok hoş bir şey bizde gittiğimiz yerlerde gururla Arnavutköy’lü olduğumuzu söyleyebiliyoruz" dedi.