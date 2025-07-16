AK Parti’nin Kızılcahamam kampında Bakan Şimşek’e, “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusu yöneltildi. Bakan Şimşek, bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadelede denge sağlanmadan yapılacak zamların kalıcı olmayacağını ifade etti.

ÖNCELİK KÖKLÜ ÇÖZÜM

Şimşek, önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini, aksi takdirde bu artışları kendilerinin de yapabileceğini ancak kalıcı sorunlar çözülmeden yapılan zamların kısa sürede eriyeceğini belirtti. Enflasyon kontrol altına alındığında ise sisteme adeta reset atılmış olacağını ifade etti.

EMEKLİLERİN YÜZDE 14'Ü KİRA ÖDÜYOR

Kızılcahamam’da bir diğer gündem ise yüksek kira ve okul ücretleri oldu.

Şimşek toplumun yüzde 56’sının ev sahibi olduğuna dikkat çekerek. “Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor. Ayrıca toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” diye konuştu.