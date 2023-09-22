Venüs gezegeni güneşe en yakın gezegen olmasa da, yine de en sıcak olanıdır. Sera gazı karbondioksit ve sülfürik asitten oluşan bulutlarla dolu kalın bir atmosfere sahiptir. Gaz ısıyı hapseder ve Venüs’ü sıcacık tutar. Aslında Venüs’te çok sıcak, kurşun gibi metaller erimiş sıvı birikintileri olur.

Venüs çok aktif bir gezegene benziyor. Dağlar ve yanardağlar var. Venüs, Dünya’ya benzer boyuttadır. Dünya biraz daha büyük. Şimdi gelin Venüs gezegeni hakkında bilgi ve özellikleri irdeleyelim.

Venüs’ün Atmosferi ve Dönüşü

Venüs alışılmadık bir durum çünkü Dünya’nın ve diğer birçok gezegenin tersi yönde dönüyor. Ve dönüşü çok yavaş. Sadece bir kez dönmesi yaklaşık 243 Dünya günü sürer. Güneşe çok yakın olduğu için bir yıl hızla geçiyor. Venüs’ün güneşin etrafında dönmesi 225 Dünya günü sürer. Bu, Venüs’te bir günün Venüs’te bir yıldan biraz daha uzun olduğu anlamına gelir.

Gün ve yıl uzunlukları benzer olduğundan Venüs’te bir gün Dünya’daki bir gün gibi değildir. Burada güneş her gün bir kez doğar ve batar. Ancak Venüs’te güneş 117 Dünya gününde bir doğar. Bu, Venüs’te hala aynı gün olmasına rağmen güneşin her yıl Venüs’te iki kez doğduğu anlamına gelir! Ve Venüs geriye doğru döndüğü için güneş batıdan doğar ve doğudan batar.

Tıpkı Merkür gezegeni gibi, Venüs’ün de uydusu bulunmamaktadır.

Biliyor Muydunuz?

Sovyetler Birliği’nin Venera 13’ü, iki saatten fazla bir süre Venüs’ün yüzeyindeki yoğun sıcaklık ve ezici basınçtan kurtuldu. Birkaç ülkeden mühendisler şu anda robotik uzay aracının aşırı ortamdaki ömrünü uzatmak için yöntemler üzerinde çalışıyorlar.

Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 900 derece Fahrenheittır (465 santigrat derece) kurşunu eritecek kadar yüksektir. Birçok bilim adamı, bir zamanlar yüzeyde suyun var olduğuna inanıyor. Gelecekteki Venüs kaşifleri eski bir okyanusun kanıtlarını arayacaklar.

Venüs Gezegeni hakkında ilginç bilgiler

Venüs, güneş sisteminde ki ilginç gezegenler arasında Dünya’ya benzeyen bir yapısı ile ilginçliği bu şekilde başlamaktadır. Atmosferik olarak diğer gezegenlere nazaran daha ağır gazlar bulunmaktadır. Gezegenin diğer fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir.

Venüs gezegeni Yapı ve Yüzey

Venüs, güneş sistemimizdeki en sıcak gezegendir.

Venüs karasal bir gezegendir. Küçük ve kayalıktır.

Venüs’ün kalın bir atmosferi var. Isıyı hapseder ve Venüs’ü çok sıcak yapar.

Venüs, volkanlar dahil aktif bir yüzeye sahiptir!

Venüs, Dünya’nın ve diğer birçok gezegenin tersi yönünde döner. Otonom robotlar nedir?

Venüs’ün uydusu yoktur.

Venüs, Güneş’ten gelen ikinci gezegendir. Bu, Merkür ve Dünya’nın Venüs’ün komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Venüs’te Zaman

Venüs’te bir gün 243 Dünya günü sürer.

Venüs’te bir yıl 225 Dünya günü sürer.

Venüs’ün Komşuları

Hızlı Geçmiş

Venüs, teleskop olmadan rahatlıkla görülebildiği için eski çağlardan beri bilinmektedir.

Venüs birkaç uzay aracı tarafından ziyaret edildi: Mariner 2, Mariner 5, Mariner 10, Pioneer Venus 1, Pioneer Venus 2 ve Magellan adlı bir yörünge aracı.

Venüs gezegeni neye benziyor?

Gezengenler arasında Güneş’e en yakın ikinci gezegen olmasına karşın en sıcak gezegen olan Venüs; Merkür ve Dünya gibi kaya gezegendir.

Popüler Kültürde Venüs’ün Yeri

Adını aşk ve güzellik tanrıçasından alan Venüs, popüler kültürde neredeyse “kadın” ile eşanlamlı hale geldi, ünlü ilişki rehberi Erkekler Marslı, Kadınlar Venüs’tür. Bir güneş sistemi bölgesi olarak Venüs, 20. yüzyılın başlarında bilim kurgu yazarları için popüler bir destinasyondu; Venüs’ün gizemli bulut örtüsünün altında ne olduğunu öğrenmeden önce, yazarlar daha misafirperver bir gezegen ve onun olası sakinleri hakkında spekülasyon yapabilirdi.

Daha yakın zamanlarda Venüs, Transhuman Space, Battlezone ve Destiny gibi video oyunları için bir zemin oluşturdu. Ve Disney animasyon filmi Prenses ve Kurbağa’da ateşböceği Ray, başka bir ateşböceği ile karıştırdığı için “akşam yıldızı” Venüs’e aşık olur.