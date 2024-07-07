İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vahşi sulama yöntemi ile bağ ve bahçe sulayarak bilinçsiz su tüketimi yapan aboneler İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek, geçici olarak abonelikleri durdurulacaktır" denildi.

Açıklamada; küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle kentin ana içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajını besleyen su damarlarının yeterince beslenemediği ifade edilerek, su seviyesinin önceki yıllara göre hızlı düşüş gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, "Abonelerimize insani tüketim ve kullanım amaçlı kesintisiz içme suyu temini sağlamak için, içme suyu kaynaklarımız üzerinde oluşan baskı nedeniyle tedbir alınması hasıl olmuştur. Bu kapsamda, vahşi sulama yöntemi ile bağ ve bahçe sulayarak bilinçsiz su tüketimi yapan aboneler, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek, geçici olarak abonelikleri durdurulacaktır" denildi.

"Kocaeli halkından, su tasarrufuna önem vermelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz"

Vatandaşların uyarıldığı açıklama şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte 2024 yılı meteorolojik verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak ülkemizin su hacmi indeksine göre gelecek yıllar içinde yağış rejiminde kuraklık yaşanacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda, mevcut içme suyu kaynaklarımızın en verimli şekilde tüketilmesi önem arz etmektedir. Abonelerimizin özellikle bağ ve bahçelerde vahşi sulama yöntemini kullanmasıyla oluşan aşırı su tüketimi, bazı bölgelerde anlık su kesintilerine neden olmaktadır. Mevzuat gereği şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, su teminini güvence altına almak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bağ ve bahçelerde şebeke suyu ile sulama gerçekleştirerek tasarruf tedbirlerine uymayan aboneler İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek abonelikleri geçici olarak durdurulacaktır. Su tasarrufu, kişisel yaşam tarzlarımızda önemli bir yer tutmalıdır. Kocaeli halkından, su tasarrufuna önem vermelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Su, hepimizin ortak kaynağıdır. İkamesi olmayan bu vazgeçilmez kaynağımızı korumak da hepimizin sorumluluğudur. Sürdürülebilir su politikalarını desteklemek, gelecekte su kaynaklarımızın sağlığı ve sürdürülebilirliği için atılacak önemli bir adımdır. Kocaeli Su ve Kanal İdaresi (İSU) olarak birçok tasarruf planını hayata geçirdiğimiz bu süreçte halkımızın da iş birliği ve desteği büyük bir önem taşımaktadır"