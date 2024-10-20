Türk Pop müziğinin efsane ismi Aşkın Nur Yengi, önceki akşam İstanbul'da Vadi Jolly Joker sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Yaklaşık iki saat süren performansında, yıllara meydan okuyan hit şarkılarını seslendiren sanatçı, izleyicilere müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop müziğinin efsane ismi Aşkın Nur Yengi, sahneye çıkmadan önce yaptığı açıklamada, Sezen Aksu imzalı yeni şarkısının hazırlıklarını tamamladığını ve Mustafa Ceceli'nin düzenlemesiyle yakında dinleyicileriyle buluşturacağını duyurdu.

Sahne performansı kadar kıyafetiyle de dikkat çeken Aşkın Nur Yengi, gecede özel tasarım bir kostümle göz kamaştırdı. Orta Çağ'da İngiliz asilzadelerinin balolarda giydiği kıyafetlerden esinlenerek hazırlanan bu zarif kostüm hem geçmişin ihtişamını hem de modern dokunuşları bir araya getiriyordu. Sahnede adeta bir kraliyet mensubu gibi parlayan Yengi, şıklığıyla geceye damgasını vurdu.

Seyircilerle sık sık sohbet eden ve sahnede samimi bir atmosfer yaratan sanatçı hem nostaljik hem de enerjik şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yengi'nin büyüleyici performansı ve heyecanla beklenen yeni şarkı müjdesi, geceye katılan herkes için özel bir anı olarak hafızalarda yer etti.