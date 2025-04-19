Merkezde yürütülen çalışmalarla birlikte, 2024 yılı içinde ciddi oranda su tasarrufu sağlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hizmete alınan SCADA Kontrol Merkezi, içme suyu sisteminde kayıp-kaçak oranlarını minimize etmeye yönelik sürdürülebilir çözümler sunuyor. İklim krizi, artan nüfus ve mevcut altyapıların yetersizliği gibi etkenlerle giderek derinleşen su sorunlarına karşı geliştirilen bu sistemle birlikte hem kaynakların etkin kullanımı sağlanıyor hem de kesintisiz su temini hedefleniyor.

ON BİNLERCE ABONEYE YÖNELİK DETAYLI İNCELEME

Su kayıplarının kaynağını belirlemek için sahada titizlikle çalışmalar yürütüldü. Sayaç kontrolü, kaçak kullanım tespiti, yanlış abone türü veya montaj gibi durumlar tek tek analiz edilerek 250.908 abonenin bilgileri güncellendi ve Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) işlendi. Bu kapsamda; 203 mahalle ve 11.352 sokakta kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, 172 park ve bahçe, 287 okul, 358 ibadethane ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait 248.619 m³ su tüketen havuzlarda sayaç ve abonelik denetimleri yapıldı.

ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE, SU KAYIPLARINDA GÖZLE GÖRÜLÜR AZALMA

Arıza tespit ve müdahale sürelerinde büyük oranda iyileşme sağlandı. 2024 yılında 1459 adet abone patlağı tespit edilerek onarıldı; toplamda 1138 arıza giderildi. Bu müdahaleler sayesinde 2024 yılı itibariyle su kayıp oranı %29,09, fiziki kayıp oranı ise %9,15 olarak ölçüldü. Böylece bir önceki yıla göre 4 milyon metreküp suyun kaybı önlenmiş oldu

Mühürsüz sayaçlar, by-pass bağlantıları, okunamayan veya 10 yılı aşkın süre kullanılan sayaçlar gibi teknik sorunlar da sahada yapılan taramalarla kayıt altına alındı.

SU ŞEBEKESİ ARTIK DİJİTAL ORTAMDA YÖNETİLİYOR

Su dağıtım şebekesinde basınç ve debi ölçümleri yapılarak oluşturulan 53 adet Daraltılmış Ölçüm Alanı (DMA), ASKİ’nin dijital altyapı çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu alanlara ait 51 DMA bölgesi, SCADA sistemiyle entegre şekilde uzaktan izlenip kontrol edilebiliyor. Bu sistem sayesinde olası sızıntılar ve arızalar hızla tespit edilerek müdahale ediliyor; fiziksel ve idari kayıpların önüne geçiliyor.

DMA bölgelerindeki hidrolik modelleme, kalibrasyon ve mekanik montaj süreçlerinin tamamlanmasının ardından, toplam 1335 kilometrelik şebeke doğrulaması Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına aktarıldı. CBS üzerinden yönetilen bu yapı sayesinde mahalle, cadde ve bina bazında kullanım analizleri yapılabiliyor. Bu da ASKİ’nin karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

SCADA Kontrol Merkezi’nin devreye alınmasıyla birlikte, Adana genelinde suyun izlenebilirliği artarken; kayıp – kaçakların azaltılması konusunda önemli bir dönüm noktası yaşandı. SCADA Kontrol Merkezi, sadece güncel sorunlara çözüm sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı da önleyici bir dijital altyapı oluşturuyor. ASKİ’nin teknolojiyi merkeze alan bu yatırımı, sürdürülebilir su yönetimi açısından güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.