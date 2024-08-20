Asuncion Hangi Ülkenin Başkenti?

Hangi Ülkenin: Paraguay

Nüfusu: 680.250

Yüzölçümü: 117 km2

Rakım: 43 metre

Resmi Sitesi: www.mca.gov.py

Asuncion Hakkında Bilgi

Asuncion şehri, Paraguay’ın başkentidir aynı zamanda Güney Amerika’nın en eski kentlerindendir. Nüfusu 2009 yılındaki verilere göre toplamda altı yüz seksen bin iki yüz ellidir. Kültürel yönden Paraguay’ın en önemli kentidir. Ayakkabı, dokuma ve tütün işleme endüstrileri yaygındır. Şehrin yüzölçümü yüz on yedi kilometre kare, rakımı ise kırk üç metredir. Paraguay’ın tek büyük nüfus merkezi Asuncion’dur. Paraguay’ın resmi dili İspanyolca’dır ayrıca Guarani dili de konuşulur. Paraguay aynı zamanda önemli bir tarım ülkesidir.

‘Kentlerin Anası’ olarak da bilinen Asuncion’a ilk yerleşim 1537 yılında yapılmıştır. Eskiden Guaraniler Paraguay’ı sadece başkent Asuncion için kullanıyorlardı ancak bölgeyi hakimiyet altına alan İspanyollar bu ismi bütün bölge için kullandılar. İspanyol sömürge yönetimine karşı ilk ayaklanmalar ise 1731 yılında yapılmıştır. Kentin ana kesimi eskiden sömürge altında olmasına rağmen 1970 ve 1980’li yıllardaki yapılaşmalarla bu özelliğini kaybetmiştir. Asuncion’da devlet üniversitelerinin yanı sıra küçük özel üniversiteler de bulunur. Kentte yaşayan insanlar genellikle ulaşımlarını ırmak limanı, havaalanı ve otobüs ile sağlarlar. Ülkeyi Guaranilerin ve Roma Katoliklerinin özel günleri renklendiriyor.

Asuncion’daki en önemli yerlerden birisi de Paraguay’ın kahramanlarının yattığı Panteon Nacional’dır. Eski Senato yapısı, Başkanlık Sarayı, Catedral Metropolitana, Casa de Independencia, Godoi Müzesi, La Encarnacion Kilisesi, Senato Binası, Avenida San Martin, Hükümet Sarayı ve Şehir Meydanı görülmesi gereken önemli yerlenderdir. Asuncion’da sıcaklıklar ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 21 ile 32 derece arasında değişir. Sonbahar ve kış mevsimlerinde ise 10 ile 21 derece arasında değişir.

Paraguay’ın yakın geçmişteki en acı olaylarından birisi de 1 Ağustos 2004’teki en az 464 kişinin ölümüne ve yaklaşık 409 kişinin yaralanmasına sebep olan süpermarket yangınıdır. Süpermarkette yangından kaçış kapısı olmadığı için müşterilerin çoğu pencereden atlamıştır.

Asuncion Hangi Ülkenin Başkenti?

Cevap: Asuncion Paraguay ülkesinin başkentidir.

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