On yıllardan beri devam eden Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin imar sorunu çözüme kavuşuyor. Onaylanan revizyon planı, yapılacak itirazlar için askıya çıkarıldı.

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 16 Eylül 2024 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda askıda duracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.02.2024 tarih ve 248 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 21.02.2024 tarihinde onaylanan plan; süreç kapsamında yapılacak itirazlar için, 16 Ağustos - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında bir ay süreyle İBB’de askıda kalacak. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, İBB Meclisi’ne sunulmak üzere son aşamada bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “İki mahallemizde daha imar sorununun çözümünde sona yaklaşıldı. İlçemizin yıllardır çözülemeyen imar sorununun biran önce çözülmesi için İBB ve Ataşehir Belediyesi elinden geleni yapıyor. Komşularımıza hayırlı olsun” dedi.