“Dünya Çevre Günü”ne dikkat çekmek amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Ataşehirliler, çevreye atılmış atıkları toplayarak tabiata sahip çıktılar.

Kayışdağı Ormanı’nda Cumartesi sabahı düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çevreseverlerle birlikte atık topladı.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Hem kendimiz hem de gelecek nesiller için çevreyi korumamız gerekiyor. Doğal kaynaklarımızı özenli kullanmalı, çöplerimizi rastgele tabiat içerisine bırakmamalıyız. Havamızı, denizlerimizi, ormanlarımızı, sokaklarımızı, kısacası hayatla iç içe olduğumuz tüm alanları korumalıyız. Bu konuda hem bireysel hem toplumsal olarak çevreye sahip çıkmalıyız. Çevre dostu, duyarlı komşularımız ve Belediye çalışanlarımızın bugün birlikte, Ataşehirimizin hemen kıyısında bulunan Kayışdağı Ormanı’nda yaptığı bu temizlik çalışmasıyla doğaya sahip çıkıyoruz. Doğayı, ormanımızı temiz tutup, koruyarak geleceğe aktarma sorumluğuna sahibiz. Hedefimiz daha yeşil bir Ataşehir. Yeşil Ataşehir için hepinizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne katılan çevreseverler tarafından yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde; çöp, plastik, metal, kağıt ve camdan oluşan atıklar toplandı. Toplanan çöpler çöp alanlarına, geri dönüştürülebilir atıklar da geri dönüşüm merkezlerine gönderildi.