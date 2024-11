Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB), Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde, New York Atatürk Okulu'nda anma töreni düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin New York Konsolos Yardımcısı Ecem Balcı da katıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin (ATKB) himayesinde kurulan New York Atatürk Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Anma programında, Atatürk’ün hayatı, ilkeleri ve Cumhuriyet’e kattığı değerler üzerine konuşmalar, belgeseller ve diğer kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi.

New York Atatürk Okulu’nda yapılan etkinliğe Türkiye’nin New York Konsolos Yardımcısı Ecem Balcı'nın yanı sıra öğrenci velileri ve Türk Amerikan toplumundan çok sayıda kişi katılım sağladı.

Törende konuşan Balcı, Atatürk'ün Türkiye ve dünya için önemine değindi. Balcı, Atatürk'ün yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada saygıyla anılan bir lider olduğunun altını çizerek, "Sözleri bugün bile hayatımızda, zihinlerimizde yankı buluyor. O, zamanı çok ötesinde düşünebilen, vizyoner bir liderdi. Özellikle kendi coğrafyamızdaki pek çok ülkenin gıptayla baktığı bir ülkenin, sil baştan inşa edilmesinde öncülük etmiştir. Ona ve onun değerlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve bu değerleri geleceğe taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler, Atatürk’ün başkomutanı olduğu bu ülkenin evlatları olarak, bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜRDAL: ATATÜRK BİZLERE IŞIK TUTMUŞ BİR LİDER

Türk Amerikan Kadınlar Birliği (ATKB) Başkanı Berna Gürdal da yaptığı konuşmada, "Atatürk, sadece bir lider değil, fikirleri ve eserleriyle, bağımsızlık mücadelemizden tarihimize, sanatımıza, benliğimize kadar her alanda bizlere ışık tutmuş büyük bir önderdir" dedi.

Çocukluğunda, Atatürk'ü başarılı bir öğrenci, azimli bir lider olarak tanıdığını söyleyen Gürdal, "O, sadece kendi milletine değil, bizlere de örnek olmuş bir insandı. Şimdilerde ise onun ne kadar büyük bir insan olduğunu daha derinden anlıyor ve hissediyorum. Atatürk'ün siz yeni nesillere anlatılması, öğretilmesi gereken bir değer olduğunu düşündükçe, onun mirasını yaşatmanın önemini daha iyi kavrıyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan okul öğrencileri de törende gösteri düzenledi.

Kelebekler Sınıfı ile Çiçekler ve Arılar Sınıfı'nın gösterileri büyük beğeni aldı. Yıldızlar Sınıfı öğrencisi Beliz Tuna da bir şiir okudu. Yunuslar Sınıfı öğrencileri Ela Şaka ve Timur Madi, Atatürk’ün sevdiği şeyleri sıraladı. Müzik Öğretmeni Dila Oktay Atatürk’ün sevdiği şarkılardan iki tanesini seslendirdi. Uzaktan Eğitim Grubu'nda 3. Sınıf öğretmeni Özlem Altunayar online bağlanarak Atatürk’ün hayvan sevgisini gösteren bir anısını anlattı.

Piyanist Elif Şahin de Atatürk’ün sevdiği şarkıları piyanosu ile seslendirdi.