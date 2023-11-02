Sosyal medya platformları üzerinde büyük bir takipçi kitlesi kazanmış olan Serdar G. isimli yayıncının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiği canlı yayın olağanüstü ilgi gördü. Bu dikkat çeken yayında, Serdar G.'nin Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliği ön plana çıktı. İddialara göre, bu canlı yayında topladığı bağışlar, izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 2 saat süren bu etkinlik sırasında, Serdar G. yaklaşık 1 milyon lira gibi büyük bir bağış miktarı topladığı iddia edildi.

Bu çarpıcı canlı yayında dikkat çeken bir diğer unsur da yapılan yorumlardı. İzleyicilerin yorumları arasında "Atam" ifadelerinin sıkça kullanıldığı ve hatta bazı takipçilerin gözyaşı emojileriyle duygusal ifadelerde bulunduğu öne sürüldü. Bu iddiaların, sosyal medyada da büyük bir ilgi ve tartışma yarattığı görüldü.