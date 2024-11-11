Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip yetkililerden bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hâlâ konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu’nda da incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.