İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Uzman Diş Hekimi Nur Çatalbaş, kuruyemişlerin sağlıklı besin öğeleri içermesine rağmen sert yapılarının dişler üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. “Özellikle ceviz, fındık ve fıstık gibi sert kuruyemişler, dişlerin kırılmasına neden olabilecek riskler taşıyabilir. Diş hekimleri, dişlerde oluşan bu tür sorunların, çoğunlukla dayanıklılığını kaybetmiş dişlerle ilişkili olduğunu belirtiyor. Özellikle kanal tedavisi görmüş, kaplamalı veya büyük dolgulu dişler, sert kuruyemişlerle çiğnendiğinde kırılma riski artabilir” şeklinde konuştu.

Uzman Diş Hekimi Nur Çatalbaş, diş kırılmalarını önlemek için bazı temel önlemleri sıraladı:

“Diş sağlığını koruma: Öncelikle, sağlığını yitirmiş ve dayanıklılığını kaybetmiş dişlerin güçlendirilmesi gerekli. Bu yüzden düzenli diş hekimi kontrolüne önem verilmeli. Ayrıca, dişlerimizdeki mevcut sorunlar, diş sıkma veya diş gıcırdatma gibi alışkanlıklarımız varsa, bu durumları diş hekimine bildirerek gerekli tedaviyi yaptırmalıyız.”

“Beslenme alışkanlıkları: Kabuklu kuruyemişler ve zeytin çekirdeği gibi dişlerimize fazla sert gelen besinlerden kaçınılmalı. Bunların çiğnenmesi dişlerde hasara yol açabilir.”

“Diş koruma yöntemleri: Diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi alışkanlıklar diş kırılmalarına neden olabilir. Bu durumda, gece plakları kullanmak önemli bir koruma yöntemidir. Eğer bu plaklar yeterli gelmezse ileri düzey tedavi yöntemleri değerlendirilmeli.”

“Kırık çok büyükse dişin çekilmesi gerekebilir”

Diş kırılması halinde hemen bir diş hekimine başvurmanın önemini vurgulayan Uzman Diş Hekimi Nur Çatalbaş, müdahale sürecini şu şekilde açıkladı:

“İlk muayene ve röntgen: Diş hekimi, kırık dişi ve çevresindeki canlı dokuları muayene eder. Gerekli görülürse röntgen çekilerek dişin iç yapısı değerlendirilir.

Tedavi yöntemleri: Kırığın büyüklüğüne göre tedavi yöntemleri değişir. Dişin iç kısmındaki pulpa dokusu açığa çıkmamışsa sadece dolgu ile tedavi mümkün olabilir. Ancak diş canlı dokusuna kadar kırılmışsa, kanal tedavisi ve sonrasında dolgu veya kaplama uygulamaları gerekebilir. Bazı durumlarda, kırık çok büyükse dişin çekilmesi gerekebilir.”

Tedavi sürecinin, dişin kırılma boyutuna göre değişiklik göstereceğini belirten Diş Hekimi Nur Çatalbaş, “Basit bir dolgu işlemi tek seansta tamamlanabilirken, kanal tedavisi ve kaplama gibi işlemler birden fazla seans gerektirebilir. İyileşme süreci de uygulanan tedaviye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kuruyemişler sağlıklı besinler olsa da diş sağlığına olan etkileri göz ardı edilmemeli. Diş kırılmalarını önlemek için dikkatli tüketim, düzenli diş kontrolleri ve gerekli koruyucu önlemler alınmalı” şeklinde konuştu.