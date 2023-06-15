Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınma projelerinin içerisinde yer alan “Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi” bu yıl da devam ediyor. En az 2 yıldır arıcılık ile uğraşan kadın üreticilere sağlanan proje ile kadınlar hem üretiyor, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.AYDIN (İGFA) - Aydın il genelinde 17 ilçede gerçekleştirilen proje kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı (Tarım Bakanlığı sistemi) kadın üreticilere 5’er adet arı kovanı desteği sağlanıyor.

Arıcılığın çevrenin sürdürülebilirliği ve ekonominin canlılığı için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu projeyle kent genelinde arıcılık faaliyetlerini destekleyerek hem doğal yaşamı koruyoruz hem de kadınlarımızın yerel ekonomiye katkıda bulunmasına olanak sağlıyoruz" dedi.

Kadınları ekonominin içine katmak ve daha fazla aktif olmalarını sağlamak amacı ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ise, tarımsal hizmetlere verdiği katkı doğrultusunda şimdi de arıcılık yapan kadın üreticilerimize böyle bir destekte bulunulduğunu anımatarak, bundan sonra da Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

6 yıldır arıcılık ile uğraştığını kaydeden Kerime Sonar, “Aydın bölgesi zaten arıcılığa çok uygun. Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi, çok güzel bir proje. Tam zamanında verilmiş bir destek. Şu an bölme işlemi yapıyoruz. Bunun için de kovan ihtiyacı oluyor. Benim için çok iyi oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yaptığı bu destekten dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.