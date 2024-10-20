Tamamı 17 Ekim'de trafiğe açılan Türkiye'nin dev projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dev projelerinden Aydın-Denizli Otoyolunun Kuyucak-Aydın arasındaki 70 kilometrelik son kesimini 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını anımsatarak, "Ege Bölgemizin iki büyük merkezi olan Aydın ve Denizli illerimizi otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı." dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirterek, "Otoyolumuz sayesinde Ege Bölgesinin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanına Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledeceğiz. Ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 22 bin aracın geçiş yapması, projenin doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın bu projeye ilgisi bizleri memnun ediyor. Otoyolumuzun bölgedeki ekonomik faaliyetleri artıracağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

ZAMANDAN 4,5 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaştan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucaka ulaştığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "17 Ekim'de hizmete aldığımız etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Otoyol ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Otoyolu kullanan sürücüler, Aydın-Denizli Otoyolu'nun sunduğu konfor ve zaman tasarrufunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Modern ve geniş yapısıyla dikkat çeken yeni yolun, Aydın ile Denizli arasındaki seyahat süresini neredeyse yarıya indirdiğini ifade eden kullanıcılar, sürüş deneyiminin oldukça rahat olduğunu vurguladı.