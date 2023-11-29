Ayı Piyasası Terimi Nerelerde Kullanılmaktadır?

Ayı piyasası terimi; Kripto para, Forex, Hisse Senedi gibi birçok piyasada duyulmaktadır. Aslında ayı piyasası kavramı bütün finansal piyasalar için kullanılmaktadır.

Ayı Piyasası Nedir ?

Ayı piyasası, fiyatların düşüş gösterdiği bir dönem olarak tanımlanabilir.

Ayı piyasası, yatırımcının piyasa ile ilgili beklentilerinin kötümser olduğu, ekonominin daraldığı ve işsizliğin arttığı genel ekonomik durumu ifade etmektedir. Giderek daha az sayıda yatırımcı alış yaptığı için varlık fiyatları süreklilik arz eden bir düşüş sürecine girerler. Düşen varlık fiyatları ayı Piyasasını karakterize eden bir özelliktir.

Ayı piyasası yaklaşan ekonomik durgunluk veya negatif büyüme sürecinin öncü habecisi olarak görülmektedir. Ayı piyasaları son derece risklidir ve genellikle varlıkların fiyatlarının düşmesi sonucu büyük kayıplara kolayca neden olabilir. Bunun sonucunda yatırımcılar piyasadan çekilir ve ayı piyasayı gittikçe büyüyebilir. Ayı piyasası büyüdüğü taktirde yatırımcıları finans piyasalarına geri dönmelerine engel olabilecek kadar korkutabilir.

Kısacası ayı piyasası terimi piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir.

Ayı Piyasası Nasıl Anlaşılır ?

Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Öte yandan bir önceki tepe noktasına oranla %20’lik bir düşüş, ayı piyasasında olunduğunun habercisi olmaktadır.

Ayı Piyasasında Ne Yapılmalı ?

Ayı piyasasında beklentinin varlık fiyatlarının sürekli olarak gerileyeceği yönünde olması nedeniyle yatırımcılar, nakitte kalmayı seçmektedir. Bu süre zarfında teknik analiz yardımıyla tahmin etmeye çalışır, ayı piyasasının sona erdiğini düşündükleri zaman varlık alımına başlarlar. Eğer zarardalarsa elindeki varlıkları satarak daha düşük noktadan almak için beklerler. Fakat bu oldukça riskli olabilmektedir, sattıkları an düşeceği garantisini vermez.