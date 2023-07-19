Dün akşam saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Körfez Belediyesi'nde teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın arasında çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. İki kişi, aynı silahı kullanarak birbirlerine ateş açtı ve sonuçta hayatlarını kaybettiler.

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Tamer Yatan, Kasım Kalın'ın bulunduğu güvenlik kulübesine girdi ve burada aralarında başlayan bir anlaşmazlık hızla şiddete dönüştü. Kasım Kalın, görevi gereği üzerinde bulunan tabancayı kullanarak Tamer Yatan'a ateş etti. Yaralanan Tamer Yatan, kavganın devam ettiği sırada eline geçirdiği aynı silahı kullanarak intikam ateşiyle Kasım Kalın'a ateş açtı.

İki kişi, aynı silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı ve kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçiler, silah seslerini duyarak hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hızla ilk müdahaleleri yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Kasım Kalın ve Tamer Yatan hayatlarını kaybettiler.

Bu korkunç olay, Kocaeli'nin sessiz ilçelerinden biri olan Körfez'i sarsarken, polis ekipleri soruşturmayı başlattı. Şu anda olayın detayları ve nedenleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. İş yerinde çalışanların ifadelerine başvurulacak ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle olayın arka planı aydınlatılmaya çalışılacak.