İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan’da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Davaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.