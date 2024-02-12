Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP’den aday gösterilmeyen eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Demokrat Parti’den aday oldu.

CHP’den E-Devlet kanalıyla istifa edip, Süner Pasajı’nda düzenlediği basın toplantısıyla Ayvalık Belediye Başkanlığı yarışına DP çatısı altında katılacağını açıklayan Rahmi Gençer, 2019 yılında kaybettiği seçimlerin ardından aradan geçen 5 yıllık süreçte belediyecilik anlamında çok iyi dersler çıkardığını söyledi.

5 yıllık süreçte Ayvalık’ı gezip, vatandaşlarla ettiği sohbetlerde ilçenin sorunlarını yakınen tahlil ettiğini kaydeden Gençer, “Bunca yıllık deneyimlerimle DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra DP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Özdemir ve yönetici arkadaşlarının davetini değerlendirerek bugün 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday olduğumu ilan ediyorum” dedi.

20 yıl önce verdiği bir kararla eleştiren değil, eleştirilen tarafta olmak istediğini belirten Rahmi Gençer, “Bana göre halka hizmet etmenin ilk şartı budur. Bu düşüncelerle, her geçen yılda elde ettiğim tecrübelerle Ayvalık’a en iyi hizmeti verebileceğime inanıyorum. Seçimi kazandığım takdirde; adil, şeffaf, çevreci, üreten ve sosyal bir belediyecilik ile ilçemizi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Rahmi Gençer, 16 Şubat Cuma günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla projelerini kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.