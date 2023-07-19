Bir baba korkunç bir cinayete imza attı. Gelinine bıçak çektiği için, baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İşte detaylar...

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Umut Erkut adlı genç adamın, henüz belirlenemeyen bir sebep üzerine eşiyle yaşadığı tartışma büyüyerek şiddetlendi. Tartışma sırasında Umut Erkut, eşine bıçak çekti, bu korkunç olayı öğrenen baba Mustafa Erkut ise hızla oğlunun yanına gitti.

Baba ve oğul arasındaki tartışma büyüdükçe, Mustafa Erkut sinirlerine hakim olamadı. Kendini kaybeden baba, acımasızca oğlunu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Umut Erkut, kaçmak için bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru koşmaya başladı. Ancak, acı dolu bu kovalamaca sonunda giriş katta kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Olay yerine hemen intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kan donduran manzarayla karşılaştı. Umut Erkut'un cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, baba Mustafa Erkut polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Esen Caddesi'nde bulunan Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, tüm şehir bu dehşet verici cinayetin etkisi altına girdi. Baba ve oğul arasında geriye sadece birlikte çektirdikleri son fotoğraf kaldı.