İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili, KGK Yerel Medya Meclis Başkanı ve Bandırma Yaşam Gazetesi Sahibi Ümit Babacan ve Melek Babacan’ın kızı Burcu Babacan ile Ali Osman Canan dünya evine girdi.

BALIKESİR (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili, KGK Yerel Medya Meclis Başkanı ve Bandırma Yaşam Gazetesi Sahibi Ümit Babacan ve Melek Babacan’ın kızı Burcu Babacan ile Ali Osman Canan, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Erdek Yat Liman’ında gerçekleşen görkemli düğünde, Burcu-Ali Osman çiftinin nikahını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza kıyarken, nikah şahitliklerini İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi, 25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Erdek önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İyi Parti Bandırma İlçe Başkanı Levent Köse ve Savaş Kapıcı yaptı.

Düğüne İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi, 25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Erdek önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İyi Parti Bandırma İlçe Başkanı Levent Köse’nin yanı sıra İGF Genel Başkan Yardımcıları İsrafil Avcı, Aysın Komitgan ve Kemal Özdilek, İGF Samsun Temsilcisi Yusuf Ziya Çakır, İGF Çanakkale Temsilcisi Güngör Yıldız, Herkes Duysun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Bedirhanoğlu ile Babacan ve Canan aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Burcu-Ali Osman çiftinin dansı ve çiftetelli oyunu büyük beğeni topladı.